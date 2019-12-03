Правительство не планирует менять руководство "Нафтогаза", - Милованов

3 декабря, 2019, 07:58

Украинское правительство в ближайшее время не намерено менять руководство "Нафтогаза"

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина .

Комментируя недавние заявления министра энергетики Алексея Оржеля о том, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" будет изменено, Милованов отметил, что в этих словах есть "определенная неправда" или же его неправильно поняли.

"Именно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно было понято, либо превратно. По "Нафтогазу" ни одного процесса нет", - подчеркнул Милованов.

Также он добавил, что у правительства на сегоднящний день нет планов менять состав наблюдательного совета "Нафтогаза".