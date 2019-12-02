В Минэнерго собираются уволить руководство "Нафтогаза"
Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает РБК-Украина.
"Мы прекратили полномочия председателя НАК" Энергоатома ". Это большое кадровое решение. Можем говорить, что принято политическое решение о смене руководства и начала конкурсов на всех стратегических компаниях. То есть это не вопрос одной компании. Такое решение по перегрузке наблюдательных советов и перегрузки руководителей стратегических предприятий принято политически. по каждому из предприятий есть определенные позиции, исходя из эффективности, информации о злоупотреблениях на этих государственных предприятиях ", - заявил Оржель.
По его словам, принято политическое решение о смене руководителей стратегических предприятий после увольнения главы "Энергоатома" Юрий Недашковский.
Оржель подтвердил, что речь может идти о смене руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго".
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