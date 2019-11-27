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Espreso.tvСпортПромоутер назвал дату супербоя Уайлдер - Фьюри

Промоутер назвал дату супербоя Уайлдер - Фьюри


фото: BoxingScene
Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой-реванш британского боксера против американца Деонтея Уайлдера состоится 22 февраля 2020 года

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам Боба Арума, второй бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля 2020 года. Бой будет транслироваться в США по системе платных трансляций совместно телеканалами ESPN и Fox.

"Официальный анонс поединка запланировано до Рождества, но бой состоится 22 февраля. Об этом вам уже не стоит волноваться", - сказал Арум.

По его словам, на следующей неделе он встретится с представителями Уайлдера - Шелли Финкель и главой компании Premier Boxing Champions Элом Хэймон, они определятся со всеми деталями, включая место проведения поединка.

По мнению Арума, MGM Grand в Лас-Вегасе является идеальным вариантом для проведения боя, поскольку у них большой опыт в организации крупных вечеров бокса, и именно там провели свои недавние поединки Уайлдер и Фьюри.

Первый бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоялся в декабре 2018 и завершился вничью. По ходу поединка британец дважды поднимался с нокдауна, но выигрывал у американца по очкам.

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