Промоутер назвал дату супербоя Уайлдер - Фьюри
Об этом сообщает Boxingscene .
По словам Боба Арума, второй бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля 2020 года. Бой будет транслироваться в США по системе платных трансляций совместно телеканалами ESPN и Fox.
"Официальный анонс поединка запланировано до Рождества, но бой состоится 22 февраля. Об этом вам уже не стоит волноваться", - сказал Арум.
По его словам, на следующей неделе он встретится с представителями Уайлдера - Шелли Финкель и главой компании Premier Boxing Champions Элом Хэймон, они определятся со всеми деталями, включая место проведения поединка.
По мнению Арума, MGM Grand в Лас-Вегасе является идеальным вариантом для проведения боя, поскольку у них большой опыт в организации крупных вечеров бокса, и именно там провели свои недавние поединки Уайлдер и Фьюри.
Первый бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоялся в декабре 2018 и завершился вничью. По ходу поединка британец дважды поднимался с нокдауна, но выигрывал у американца по очкам.
- Напомним, 24 ноября американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
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