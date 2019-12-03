Рада перезагрузила ГБР

3 декабря, 2019, 12:06

Верховная Рада рассмотрела во втором чтении законопроект о работе Государственного бюро расследований

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За принятие законопроекта в целом проголосовали 250 народных депутатов.

17 октября парламент в первом чтении поддержал законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР.

Согласно проголосованной уже поправке к законопроекту о ГБР, все руководство Госбюро, включая его нынешнего главу Романа Трубу, уходит в отставку.

Законопроект № 2116 инициировал президент Украины Владимир Зеленский .

Народные депутаты 3 декабря рассмотрели поправки к законопроекту, которых внесены 328. В частности, в поправке №318 предусмотрено обеспечение непрерывности расследования дел Майдана. За эту правку проголосовали 334 народных депутата.

В заключительных и переходных положениях закона предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса в ГБР, но не позднее 11 января 2020 г.

При этом отмечается, что эти следователи, прокуроры проводили досудебное расследование или осуществляли процессуальное руководство (не менее четырех месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) по уголовным производствам по событиям, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, подлежащим передаче по подследственности в ГБР.

Законом предусмотрено, что руководство деятельностью Госбюро расследований осуществляет его директор, который имеет первого заместителя и двух заместителей. Директор Госбюро расследований, первый заместитель и заместители директора назначаются сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же должность или иную из указанных более двух сроков подряд.

Согласно закону, директор Госбюро расследований назначается президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса на занятие соответствующей должности. Он также освобождается от должности президентом Украины при наличии оснований, определенных законом о ГБР.

При этом отмечается, что в состав конкурсной комиссии входят: три человека, определенные президентом; три человека, определенные Верховной Радой; три человека, определенные Кабинетом министров.