Рада предварительно одобрила закон Зеленского о ГБР

17 октября, 2019, 15:53

Парламент в первом чтении поддержал законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований

Об этом передает Еспресо.TV

Законопроект инициировал президент Украина Владимир Зеленский .

"За" проголосовали 263 нардепа.

Директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале отметил, что цель этой законодательной инициативы - усилить ГБР, и предоставить "реальные инструменты для эффективной работы".



"Мы не на словах столкнулись с недостатками действующего законодательства. От прошлого созыва Рады мы год ждали исправления хотя бы технической ошибки, которая не позволяла ГБР набирать собственных оперативников. На этот раз изменений в разы больше и идут они значительно быстрее", - отреагировал Труба.

По его словам, предложенные изменения дают директору ГБР обычные полномочия руководителя.

"В рамках законодательного эксперимента при создании ГБР директора этих полномочий лишили. Но без них быть менеджером, управлять процессами, даже привлекать работника к дисциплинарной ответственности - невозможно", - пояснил он.