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Espreso.tvОбщество"Не сделал ничего плохого": Трамп прокомментировал высказывание Зеленского о нем

"Не сделал ничего плохого": Трамп прокомментировал высказывание Зеленского о нем

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз сказал, что он не сделал ничего плохого

Об этом он написал в Twitter.

"Breaking News: Президент Украины только снова объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины и наших взаимоотношений или телефонных разговоров", - сказал он.

Трамп считает, что "если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, как сейчас, это дело было бы завершено".


В интервью иностранным изданиям Владимир Зеленский снова подчеркнул, что во время телефонного разговора с Трампом, президент США не оказывал на него никакого давления.

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