"Не сделал ничего плохого": Трамп прокомментировал высказывание Зеленского о нем

3 декабря, 2019, 10:46

Об этом он написал в Twitter.

"Breaking News: Президент Украины только снова объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины и наших взаимоотношений или телефонных разговоров", - сказал он.

Трамп считает, что "если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, как сейчас, это дело было бы завершено".

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019



В интервью иностранным изданиям Владимир Зеленский снова подчеркнул, что во время телефонного разговора с Трампом, президент США не оказывал на него никакого давления.