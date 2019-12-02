Зеленский прокомментировал обвинения Трампа в тотальной коррумпированности Украины

2 декабря, 2019, 14:14

В интервью Der Spiegel и ряде других европейских изданий, Зеленский заявил, что он против того, чтобы у Трампа сложилось такое ложное представление об Украине.

"Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него было такое представление о нашей стране. И что он должен просто приехать сюда и посмотреть, как мы живем, и что мы делаем для людей. Мне показалось, что он меня услышал . Он сказал: да, я вижу, это молодая, новая команда ", - заявил президент.

Также Зеленский снова подчеркнул, что во время телефонного разговора с Трампом президент США не оказывал на него никакого давления.

"Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие. Но вы должны понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы являететсь нашим стратегическим партнером, не следует блокировать любую помощь. Это вопрос справедливости" , - подчеркнул Зеленский.

Ранее Трамп назвал Украину "третьей наиболее коррумпированной страной мира".

По словам Трампа, он любит украинский народ, но хочет быть уверенным, что финансовая помощь США будет использована по назначению.

"Украина - третья самая коррумпированная страна мира. Мы собираемся отправлять огромные суммы денег в страну, а они коррумпированы, они воруют деньги", - сказал Трамп.