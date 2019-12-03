Пристайко ожидает RUxit по результатам парижской встречи
3 декабря, 2019, 14:04
Об этом министр иностранных дел сообщил в Twitter .
Министр иностранных дел Украины назвал уход России с оккупированных ею территорий основным ожиданием по результатам встречи в нормандской формате
Об этом министр иностранных дел сообщил в Twitter .
"Наше главное ожидание от Нормандского саммита и от любого другого формата - это то, что я называю #RUxit, - мы хотим, чтобы Россия и российские силы покинули Украину", - написал министр.
Our main expectation for #NormandySummit and any other formats is what I call #RUxit - we want Russi and Russian forces to leave Ukraine.- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 3, 2019
- Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины находится с 2-дневным визитом в Лондоне на саммите, посвященном 70-й годовщине создания НАТО.
- Нормандская встреча глав государств Украины, Франции, Германии и России состоится 9 декабря в Париже.
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