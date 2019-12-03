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Espreso.tvОбществоПристайко ожидает RUxit по результатам парижской встречи

Пристайко ожидает RUxit по результатам парижской встречи


фото: eurointegration.com.ua
Министр иностранных дел Украины назвал уход России с оккупированных ею территорий основным ожиданием по результатам встречи в нормандской формате

Об этом министр иностранных дел сообщил в Twitter .

"Наше главное ожидание от Нормандского саммита и от любого другого формата - это то, что я называю #RUxit, - мы хотим, чтобы Россия и российские силы покинули Украину", - написал министр.

 

  • Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины находится с 2-дневным визитом в Лондоне на саммите, посвященном 70-й годовщине создания НАТО.
  • Нормандская встреча глав государств Украины, Франции, Германии и России состоится 9 декабря в Париже.
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