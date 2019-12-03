Пристайко ожидает RUxit по результатам парижской встречи

3 декабря, 2019, 14:04

Министр иностранных дел Украины назвал уход России с оккупированных ею территорий основным ожиданием по результатам встречи в нормандской формате

Об этом министр иностранных дел сообщил в Twitter .



"Наше главное ожидание от Нормандского саммита и от любого другого формата - это то, что я называю #RUxit, - мы хотим, чтобы Россия и российские силы покинули Украину", - написал министр.

Our main expectation for #NormandySummit and any other formats is what I call #RUxit - we want Russi and Russian forces to leave Ukraine. - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 3, 2019