Пристайко поедет на саммит НАТО в Лондон и встретится с министрами стран-членов
2 декабря, 2019, 21:22
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3-4 декабря будет находиться с рабочим визитом в Лондоне, во время которого примет участие в конференции NATO Engages на полях саммита НАТО
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"3-4 декабря 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Лондоне с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО, а также участия в конференции NATO Engages, которая пройдет на полях встречи лидеров альянса", - говорится в сообщении.
В частности, Пристайко выступит на сессии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО".
Кроме того, глава МИД Украины должен встретиться с представителями политологических кругов, в частности Королевского института иностранных дел Chatham House, а также пообщаться с ведущими британскими СМИ.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко будет представлять Украину на саммите НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне.
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