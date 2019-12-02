Пристайко поедет на саммит НАТО в Лондон и встретится с министрами стран-членов

2 декабря, 2019, 21:22

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3-4 декабря будет находиться с рабочим визитом в Лондоне, во время которого примет участие в конференции NATO Engages на полях саммита НАТО

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"3-4 декабря 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Лондоне с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО, а также участия в конференции NATO Engages, которая пройдет на полях встречи лидеров альянса", - говорится в сообщении.

В частности, Пристайко выступит на сессии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО".

Кроме того, глава МИД Украины должен встретиться с представителями политологических кругов, в частности Королевского института иностранных дел Chatham House, а также пообщаться с ведущими британскими СМИ.