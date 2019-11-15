У Макрона анонсировали "нормандский" саммит на 9 декабря

15 ноября, 2019, 17:43

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" должна состояться 9 декабря

Об этом сообщили в администрации президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского, заявив, что украинский президент согласился. Позже в МИД Украины сообщили, что Киев официально не получал предложений от Казахстана о личной встрече президентов Украины и России.

14 ноября Владимир Путин заявил, что об отдельной встрече с президентом Владимиром Зеленским до саммита в нормандском формате не идет.

В то же время Путин сказал, что встреча в нормандском формате возможна.