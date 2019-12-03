Милованов назвал области с низкой средней зарплатой
3 декабря, 2019, 14:33
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил топ-5 областей Украины с самыми низкими показателями средней зарплаты
Об этом министр написал в фейсбуке.
Согласно его данным, рейтинг областей с низкой среднемесячной заработной платой выглядит следующим образом:
1. Черновицкая - 7885 грн
2. Херсонская - 8020 грн
3. Тернопольская - 8098 грн
4. Черниговская - 8130 грн
5. Кировоградская - 8222 грн.
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Напомним, в новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на около 2 тысяч гривень ежегодно в 2020-2022 годах
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По состоянию на конец октября, самая большая средняя заработная плата в Украине зафиксирована в Мариуполе - 17,114 тыс. грн. На втором месте - Киев, на третьем - Днепр.
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