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Espreso.tvОбществоМилованов назвал области с низкой средней зарплатой

Милованов назвал области с низкой средней зарплатой


фото: ukrinform
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил топ-5 областей Украины с самыми низкими показателями средней зарплаты

Об этом министр написал в фейсбуке.

Согласно его данным, рейтинг областей с низкой среднемесячной заработной платой выглядит следующим образом:

1. Черновицкая - 7885 грн

2. Херсонская - 8020 грн

3. Тернопольская - 8098 грн

4. Черниговская - 8130 грн

5. Кировоградская - 8222 грн.

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