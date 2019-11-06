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Espreso.tvОбщество+2 тысячи гривен в год: в Минэкономики показали, как будет расти средняя зарплата в Украине

+2 тысячи гривен в год: в Минэкономики показали, как будет расти средняя зарплата в Украине


фото: nv.ua
В новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на около 2000 гривен ежегодно в 2020-2022 годах

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Так, в правительстве ожидают, что средняя зарплата в Украине составляет:

  • 12497 грн в 2020 году

  • 14187 грн в 2021 году

  • 16047 грн в 2022 году

"Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 составила 10 687 гривен", - напомнил Милованов.

 

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