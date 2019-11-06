+2 тысячи гривен в год: в Минэкономики показали, как будет расти средняя зарплата в Украине
6 ноября, 2019, 11:55
В новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на около 2000 гривен ежегодно в 2020-2022 годах
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Так, в правительстве ожидают, что средняя зарплата в Украине составляет:
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12497 грн в 2020 году
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14187 грн в 2021 году
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16047 грн в 2022 году
"Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 составила 10 687 гривен", - напомнил Милованов.
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