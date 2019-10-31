Милованов рассказал, где в Украине самая большая средняя зарплата

31 октября, 2019, 14:44

Наибольшая средняя заработная плата в Украине зафиксирована в Мариуполе - 17,114 тыс. грн. На втором месте - Киев, на третьем - Днипро

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook со ссылкой на данные Государственного комитета статистики за второй квартал 2019 года.

"Где самая большая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днипре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте - Киев, на третьем - Днипро. Харьков и Одесса делят 4-е и 5-е места (почти одинаковые зарплаты)", - написал Милованов.

Министр обнародовал фрагмент таблицы, из которой следует, что, по данным Госстата, во втором квартале 2019 года средняя заработная плата в Мариуполе составляла 17,114 тыс. грн, средняя зарплата по предложенным вакансиям в Мариуполе - 9,5 тыс. грн.

В Киеве в это время, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 15,561 тыс. грн, средняя зарплата по вакансиям - 13,9 тыс. грн.

В Днипре средняя заработная плата во втором квартале, по данным Госстата, составляет 10,094 тыс. грн, средняя зарплата по вакансиям, предлагаемые на рынке труда, - 10,78 тыс. грн.