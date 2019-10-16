"Реал" оштрафовал клуб, который не давал играть украинцу Лунину
Об этом сообщает Marca .
По словам Андрея Лунина, который сейчас находится в аренде в "Вальядолиде", но принадлежит "Реалу", мадридский клуб получил компенсацию от "Леганеса", который в прошлом сезоне не предоставил украинцу оговоренное контрактом количество игрового времени.
"В контракте с "Леганесом" была предусмотрена определенная компенсация, если я не сыграю оговоренное количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что "Леганес" выплатил "Реалау" штраф, поскольку не выполнил обязательств", - сказал Лунин.
Лунин перешел в "Реал" летом 2018 годва из "Зари" за 8,5 млн евро. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за "Леганес", в составе которого сыграл 7 матчей и пропустил 7 голов. В нынешнем сезоне украинец не провел ни одного матча за "Вальядолид".
- Напомним, 15 октября украинский вратарь Андрей Лунин оказался среди двадцати лучших молодых футболистов мира, которые будут соревноваться за звание Golden-Boy-2019.
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