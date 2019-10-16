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Espreso.tvСпорт"Реал" оштрафовал клуб, который не давал играть украинцу Лунину

"Реал" оштрафовал клуб, который не давал играть украинцу Лунину


фото: marca
Испанский футбольный клуб "Леганес" выплатил "Реалу" компенсацию за то, что давал мало игрового времени арендованному у мадридцев украинскому голкиперу Андрею Лунину

Об этом сообщает Marca .

По словам Андрея Лунина, который сейчас находится в аренде в "Вальядолиде", но принадлежит "Реалу", мадридский клуб получил компенсацию от "Леганеса", который в прошлом сезоне не предоставил украинцу оговоренное контрактом количество игрового времени.

"В контракте с "Леганесом" была предусмотрена определенная компенсация, если я не сыграю оговоренное количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что "Леганес" выплатил "Реалау" штраф, поскольку не выполнил обязательств", - сказал Лунин.

Лунин перешел в "Реал" летом 2018 годва из "Зари" за 8,5 млн евро. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за "Леганес", в составе которого сыграл 7 матчей и пропустил 7 голов. В нынешнем сезоне украинец не провел ни одного матча за "Вальядолид".

 

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