 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛунин попал в топ-10 претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира

Лунин попал в топ-10 претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира


фото: marca
Украинский голкипер Андрей Лунин оказался в списке номинантов на звание лучшего молодого футболиста мира по версии France Football

Об этом сообщает France Football .

В список претендентов на "Трофей Копа" попал голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин, контракт которого принадлежит "Реала".

Конкурентами украинца в борьбе за престижную награду будут: Жоау Фелиш ( "Атлетико", Португалия), Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд, Англия), Мойзе Кин ( "Эвертон", Италия), Кан Ин-Ли ( "Валенсия", Южная Корея) Матейс де Лигт ( "Ювентус", Нидерланды), Маттео Гендузи ( "Арсенал", Франция), Кай Хавертц ( "Байер", Германия), Винисиус Жуниор ( "Реал", Бразилия), Самуэль Чуквуезе ( "Вильярреал" Нигерия).

Награда будет вручена 2 декабря. В прошлом году "Трофей Копа" получил француз Килиан Мбаппе.

Раймон Копа - знаменитый французский футболист польского происхождения, обладатель "Золотого мяча" 1958 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать