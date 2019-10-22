Лунин попал в топ-10 претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира
Об этом сообщает France Football .
В список претендентов на "Трофей Копа" попал голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин, контракт которого принадлежит "Реала".
Конкурентами украинца в борьбе за престижную награду будут: Жоау Фелиш ( "Атлетико", Португалия), Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд, Англия), Мойзе Кин ( "Эвертон", Италия), Кан Ин-Ли ( "Валенсия", Южная Корея) Матейс де Лигт ( "Ювентус", Нидерланды), Маттео Гендузи ( "Арсенал", Франция), Кай Хавертц ( "Байер", Германия), Винисиус Жуниор ( "Реал", Бразилия), Самуэль Чуквуезе ( "Вильярреал" Нигерия).
Награда будет вручена 2 декабря. В прошлом году "Трофей Копа" получил француз Килиан Мбаппе.
Раймон Копа - знаменитый французский футболист польского происхождения, обладатель "Золотого мяча" 1958 года.
- Напомним, 21 октября France Football обнародовал имена 30 претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола - "Золотой мяч".
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