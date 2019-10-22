Лунин попал в топ-10 претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира

22 октября, 2019, 12:12

Украинский голкипер Андрей Лунин оказался в списке номинантов на звание лучшего молодого футболиста мира по версии France Football

Об этом сообщает France Football .

В список претендентов на "Трофей Копа" попал голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин, контракт которого принадлежит "Реала".

Конкурентами украинца в борьбе за престижную награду будут: Жоау Фелиш ( "Атлетико", Португалия), Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд, Англия), Мойзе Кин ( "Эвертон", Италия), Кан Ин-Ли ( "Валенсия", Южная Корея) Матейс де Лигт ( "Ювентус", Нидерланды), Маттео Гендузи ( "Арсенал", Франция), Кай Хавертц ( "Байер", Германия), Винисиус Жуниор ( "Реал", Бразилия), Самуэль Чуквуезе ( "Вильярреал" Нигерия).

Награда будет вручена 2 декабря. В прошлом году "Трофей Копа" получил француз Килиан Мбаппе.

Раймон Копа - знаменитый французский футболист польского происхождения, обладатель "Золотого мяча" 1958 года.