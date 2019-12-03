Комитет избирателей Украины сравнил деятельность предыдущей и нынешней власти за первые полгода работы

3 декабря, 2019, 11:16

Комитет избирателей Украины сравнил деятельность президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, правительств Яценюка и Гончарука и Совета VIII и IХ созывов

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины .



Деятельность президентов рассматривалась по таким показателям: количество зарубежных визитов, частота проведения заседаний СНБО, успешность законодательных предложений обоих президентов.



Так КИУ заключает, что за первые полгода своей каденции (период с 20 мая по 20 ноября 2019 г.) Владимир Зеленский провел 8 зарубежных визитов (в Бельгию, Германию, Канаду, Турцию, Польшу, США, Латвию и Японию). Порошенко за период с 7 июня по 7 декабря 2014 г. совершил 9 визитов (Бельгия (дважды), Беларусь, Великобритания, США, Канада, Италия, Словакия, Молдова).

За первые полгода Порошенко во власти было проведено 8 заседаний СНБО против 4 в Зеленского. У Порошенко 70% поданных законопроектив стали законами, против 24% у Зеленского. Правда, Зеленский подал в ВР 45 законопроектов за первые полгода, а Порошенко 20. То есть 14 из представленных 20 законопроектов Порошенко стали законами, против 11 у Зеленского.



Законопроекты Зеленского касались, в основном, правовой политики и правосудия - 42% от поданных законопроектов. Речь идет, в том числе, о законопроектах об изменениях в Конституцию. Треть законопроектов касались вопросов правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики.



Основная тематика законопроектов Порошенко - внешняя политика и сфера безопасности и обороны (70% поданных документов).





"Что касается деятельности Кабинета министров Украины, то во внимание были приняты показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у А. Гончарука этот показатель составил 14%, у Яценюка - 26%. Так, правительством А. Гончарука за период 29 августа 2019 г. по 21 ноября было подано 63 проекта законов, из которых стали действующими законами 9. Еще 2 закона были поддержаны Верховной Радой, но они ожидают подписи президента. Из представленных проектов законов половина касались сферы налогов, бюджета, экономической, финансовой и промышленной политик. В правительства Яценюка показатель успешности законов составил 26% (поданы за первые три месяца работы, с 2 декабря 2014 по 1 марта 2015 года, 65 проектов законов, из которых были приняты 17). О распределении по сферам, то 49% проектов законов , представленных правительством Яценюка, касались сферы налогов, бюджета, экономической, финансовой и промышленной политик", - сообщают в Комитете избирателей.



Также в КИУ сравнили новую Раду в "турборежиме" и Раду прошлого созыва.





Новый состав принял 72 закона, подал 1193 законопроекта, провел 39 пленарных заседаний. Для сравнения Рада VIII созыва за то же время приняла 60 законов, подала 1831 законопроект и провела 28 заседаний.





Председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель сказал, что сейчас преобладает эмоциональная оценка деятельности правительств и парламентов. Зато мало предоставляется внимания статистическим показателям их работы. Он отмечает, что результаты деятельности новой и старой власти являются часто вполне сопоставимыми.



"Да, несмотря на активные разговоры о "турборежиме" количественные показатели работы ВР IX созыва не намного выше ВР VIII созыва. При этом законодательная производительность работы правительства А. Яценюка, которое было сформировано парламентской коалицией, была почти вдвое выше, чем у А. Гончарука, который является представителем монобольшинства. Это же касается работы П. Порошенко и В. Зеленского, у которых, к примеру, почти одинаковое количество зарубежных визитов за первые полгода работу. При этом медиа доносилась мысль о значительных дипломатических прорывах новой власти", - подводит итоги Кошель.



Статистическую информацию КИУ получил в ответ на информационные запросы в МИД и СНБО, а также путем мониторинга работы Верховной Рады Украины.