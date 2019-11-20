В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - КИУ
Об этом Комитет избирателей Украины сообщил в Facebook со ссылкой на финансовые отчеты политических партий.
"В графе "работники склада аппарата партии" указана цифра 0. Для сравнения: в ВО "Батькивщина" официально работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46 человек, в "Голосе" - 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20 "Самопомощи"- 264, "Украинская стратегии Гройсмана" - 3", - сообщили в КИУ.
Отмечается, что "Слуга народа" также не тратила официально средств на заработную плату: за период июля-сентября партия потратила 240 млн грн, из них 0 грн - на заработную плату.
В Комитете отметили, что в "Слуге народа" не зарегистрировано ни одного местного отделения со статусом юридического лица.
Закон "О политических партиях в Украине" позволяет существование местных организаций без такого статуса, однако, по мнению КИУ, это свидетельствует о централизованном характере управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни.
"В частности, такие местные организации не способны проводить полноценную финансовую и хозяйственную деятельность из-за отсутствия счетов в банках. Однако это также облегчает жизнь партиям, которые не обязани отчитываться о деятельности организаций без статуса юрлиц перед НАПК", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.
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