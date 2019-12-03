ГБР может возглавить заместитель генпрокурора Трепак, - СМИ

3 декабря, 2019, 17:47

Следующим главой Государственного бюро расследований может стать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак

Об этом сообщают источники УП.

Источники утверждают, что еще несколько недель назад на должность директора ГБР была согласована кандидатура одного из заместителей генпрокурора, Виктора Трепака, который стал известен в связи с "черной бухгалтерией" Партии регионов.

В течение 15 дней президент должен либо ветировать, либо подписать новый закон о ГБР.

Через 5 суток после увольнения Романа Трубы для ГБР должны найти временного руководителя, а через 4 месяца - полноценную замену.