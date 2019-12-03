В "Слуге народа" рассказали о назначении нового руководителя ГБР
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.
По словам народного депутата, нового директора ГБР выберут, как только закон вступит в силу, то есть после подписания президентом. Для этого создана комиссия, куда войдут по три представителя от ВР, президента и правительства.
На вопрос журналистов о конкретных лицах на должность исполняющего обязанности директора, Монастырский ответил, что это может быть кто угодно, как из нынешних работников ведомства, так и извне.
3 человека, определенные Кабинетом Министров, будут назначены в комиссию на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины.
Комиссия выберет нового директора ГБР в срок, предусмотренный законом. Монастырский прогнозирует, что это произойдет не ранее чем через 2-3 месяца.
К тому времени ГБР будет руководить исполняющий обязанности. По словам депутата, и.о. директора ГБР президент назначит в пятидневный срок.
- Напомним, 3 декабря Рада перезагрузила Государственное бюро расследований.
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