Золотой мяч: Роналду проигнорирует торжественную церемонию 2019

2 декабря, 2019, 18:18

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проигнорирует церемонию награждения Золотого мяча в Париже

Об этом сообщает Get French Football News .

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии награждения Золотого мяча, который вручается лучшему футболисту года по версии издания France Football.

Во время вручения, которое состоится в Париже, 34-летний португалец посетит гала-вечер Серии А в Милане, где ему вручат одну из наград.

В списке номинантов на Золотой мяч также присутствует форвард "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Награждение начнется в 21:30. В 2018 году приз получил хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.