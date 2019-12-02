Золотой мяч: Роналду проигнорирует торжественную церемонию 2019
2 декабря, 2019, 18:18
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проигнорирует церемонию награждения Золотого мяча в Париже
Об этом сообщает Get French Football News .
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии награждения Золотого мяча, который вручается лучшему футболисту года по версии издания France Football.
Во время вручения, которое состоится в Париже, 34-летний португалец посетит гала-вечер Серии А в Милане, где ему вручат одну из наград.
В списке номинантов на Золотой мяч также присутствует форвард "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Награждение начнется в 21:30. В 2018 году приз получил хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.
- 26 ноября стало известно, что обладателем самого престижного индивидуального трофея мирового футбола "Золотого мяча" в шестой раз в карьере станет аргентинец Лионель Месси.
- Напомним, 22 октября France Football обнародовал имена 30 претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола - "Золотой мяч".
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-