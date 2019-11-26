СМИ назвали неожиданного победителя в споре за "Золотой мяч"
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По информации издания, представители журнала France Football, который является учредителем премии, уже сообщили аргентинцу о его победе в голосовании и взяли у него интервью, посвященное завоеванию награды. Вручение приза состоится в Париже 2 декабря.
Месси в прошлом сезоне не получил ни одного международного трофея и выиграл с "Барселоной" только чемпионат Испании.
Зато его главные конкуренты в борьбе за "Золотой мяч" голландец Вирджил ван Дейк и португалец Криштиану Роналду имеют более весомые достижения. Ван Дейк с английским "Ливерпулем" победил в Лиге чемпионов и дошел со сборной Нидерландов в финал Лиги наций. Роналду со сборной Португалии выиграл Лигу наций, а с "Ювентусом" победил в чемпионате Италии.
Сейчас Лионель Месси, как и Кришитану Роналду, имеет в активе пять "Золотых мячей". Награда доставалась 32-летнему аргентинцу в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
- Напомним, 22 октября France Football обнародовал имена 30 претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола - "Золотой мяч".
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?