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Espreso.tvСпортСМИ назвали неожиданного победителя в споре за "Золотой мяч"

СМИ назвали неожиданного победителя в споре за "Золотой мяч"


фото: goal.com
Обладателем самого престижного индивидуального трофея мирового футбола "Золотого мяча" в шестой раз в карьере станет аргентинец Лионель Месси

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По информации издания, представители журнала France Football, который является учредителем премии, уже сообщили аргентинцу о его победе в голосовании и взяли у него интервью, посвященное завоеванию награды. Вручение приза состоится в Париже 2 декабря.

Месси в прошлом сезоне не получил ни одного международного трофея и выиграл с "Барселоной" только чемпионат Испании.

Зато его главные конкуренты в борьбе за "Золотой мяч" голландец Вирджил ван Дейк и португалец Криштиану Роналду имеют более весомые достижения. Ван Дейк с английским "Ливерпулем" победил в Лиге чемпионов и дошел со сборной Нидерландов в финал Лиги наций. Роналду со сборной Португалии выиграл Лигу наций, а с "Ювентусом" победил в чемпионате Италии.

Сейчас Лионель Месси, как и Кришитану Роналду, имеет в активе пять "Золотых мячей". Награда доставалась 32-летнему аргентинцу в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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