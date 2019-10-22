"Золотой мяч-2019": обнародованы имена 30 претендентов на награду

22 октября, 2019, 11:13

France Football опубликовал имена 30 претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола - "Золотой мяч"

Об этом сообщает France Football .

Среди претендентов не оказалось прошлогоднего обладателя титула - полузащитника "Реала" и сборной Хорватии - Луки Модрича.

Действующий обладатель трофея не попал в список номинантов впервые за 26 лет.

30 претендентов на "Золотой мяч-2019"

Садио Мане ( "Ливерпуль", Сенегал), Серхио Агуэро ( "Манчестер Сити", Аргентина), Фрэнки де Йонг ( "Аякс" / "Барселона", Нидерланды), Уго Льорис ( "Тоттенхэм", Франция), Тадич ( " Аякс ", Сербия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Трент Александер-Арнольд (" Ливерпуль ", Англия), Донни ван де Бек (" Аякс ", Нидерланды), Обамеянг (" Арсенал ", Габон ), Марк-Андре тер Штеген ( "Барселона", Германия), Криштиану Роналду ( "Ювентус", Португалия), Алисон Бекер ( "Ливерпуль", Бразилия), Матейс где Лигт ( "Аякс" / "Ювентус", Нидерланды), Карим Бензема ( "Реал", Франция), Жоржиньо Вейналд м ( "Ливерпуль", Нидерланды), Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль", Нидерланды), Бернарду Силва ( "Манчестер Сити", Португалия), Сон Хин Мин ( "Тоттенхэм", Южная Корея), Фирмино ( "Ливерпуль", Бразилия), Роберт Левандовски ( "Бавария", Польша), Лионель Месси ( "Барселона", Аргентина), Рияд Марез ( "Манчестер Сити", Алжир), Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити", Бельгия), Калиду Кулибали ( " Наполи ", Сенегал), Гризманн (" Атлетико "/" Барселона ", Франция), Мохамед Салах (" Ливерпуль ", Египет), Эден Азар (" Челси "/" Реал ", Бельгия), Маркиньюш (ПСЖ, Бразилия) , Жоау Фелиш ( "Бенфика "/" Атлетико ", Португалия), Стерлинг (" Манчестер Сити ", Англия).

Имя лучшего футболиста мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в г. Париже.