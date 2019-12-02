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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал, боится ли он остаться один на один с Путиным на саммите в Париже

Зеленский рассказал, боится ли он остаться один на один с Путиным на саммите в Париже


фото: reuters
Если президент Украины Владимир Зеленский увидит, что на встрече нормандской четверки остался наедине с президентом РФ Владимиром Путиным без поддержки партнеров, то скажет об этом публично

Так он ответил на соответствующий вопрос в интервью Der Spiegel , Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

"Я человек, который реагирует на факты. Я считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если в первые полчаса я замечу, что это так, то скажу об этом публично", - отметил украинский президент.

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На 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.
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