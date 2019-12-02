Зеленский рассказал, боится ли он остаться один на один с Путиным на саммите в Париже

2 декабря, 2019, 14:03

Так он ответил на соответствующий вопрос в интервью Der Spiegel , Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

"Я человек, который реагирует на факты. Я считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если в первые полчаса я замечу, что это так, то скажу об этом публично", - отметил украинский президент.

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На 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.