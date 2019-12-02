Зеленский: выборы на Донбассе - после вывода боевиков и передачи контроля над границей

2 декабря, 2019, 11:53

Об этом он заявил в интервью западным СМИ - Der Spiegel , Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

"Третий момент, прежде чем приступить к выборам (на Донбассе, - ред.), - это полный вывод всех незаконных вооруженных формирований любого рода, в любой форме, с какой-либо оружием ... Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим мы все закончить войну. Мы сами хотим этого наверняка. Но тогда мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет ", - сказал глава государства.

На уточняющий вопрос о том, что Минские соглашения предусматривают сначала местные выборы на Донбассе, а затем установление контроля над границей, Зеленский ответил:

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ. Там должны быть наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", - сказал он.

Зеленский добавил, что установление контроля над границей и дальнейшее проведение местных выборов является "позицией украинский в целом".

"Но это не минские соглашения. К сожалению, у нас есть противоречия. И, конечно, мы должны решить это", - резюмировал он.