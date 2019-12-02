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Espreso.tvОбществоЗеленский: в любом случае я не начну войну на Донбассе

Зеленский: в любом случае я не начну войну на Донбассе


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен начинать активные боевые действия на Донбассе

Об этом он сообщил в интервью западным СМИ - Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

"В любом случае я не стану войну на Донбассе", - сказал он.

Глава государства осудил призывы активистов вернуть Донбасс силовым путем и выразил уверенность, что "за ними стоят представители предыдущей власти".

"Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто сейчас гуляет по улицам, которые говорят: Давай, мы заберем Донбасс! Но какой ценой? Я считаю, что этими людьми руководит предыдущая власть. И, честно говоря, меня это удивляет. и не только меня - спросите политиков за рубежом. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее вернем ", - сказал Зеленский.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.
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