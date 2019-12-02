Зеленский: в любом случае я не начну войну на Донбассе

2 декабря, 2019, 12:20

Об этом он сообщил в интервью западным СМИ - Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

"В любом случае я не стану войну на Донбассе", - сказал он.

Глава государства осудил призывы активистов вернуть Донбасс силовым путем и выразил уверенность, что "за ними стоят представители предыдущей власти".

"Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто сейчас гуляет по улицам, которые говорят: Давай, мы заберем Донбасс! Но какой ценой? Я считаю, что этими людьми руководит предыдущая власть. И, честно говоря, меня это удивляет. и не только меня - спросите политиков за рубежом. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее вернем ", - сказал Зеленский.