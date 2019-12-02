Игрушечное оружие под ГБР: активисты провели акцию в поддержку Маруси Зверобий

2 декабря, 2019, 11:58

Протестующие принесли под ГБР на улицу Симона Петлюры игрушечное оружие

Об этом передает Еспресо.TV .



В понедельник, 2 декабря, под стенами ГБР активисты, представители общественности и политических партий "Демократическая топор", "Европейская солидарность и" Национальный корпус "проводят акцию в поддержку Маруси Зверобий.

Некоторые из протестующих пришел выразить свое отношение к обысков у Елены Самбул (настоящее имя Зверобий) с игрушечным оружием, выражая так свое несогласие.



Видео-стрим с места событий вел Максим Дижечко:

Сама Маруся Зверобий так прокомментировала допрос в ГБР: "Мне оставили непонятный для меня вызов, когда меня обыскивали. В вызове не указан мой статус. То есть, я не подозреваемая, я не свидетель, я не субъектом какого-то уголовного производства. На которую следственное действие меня сюда вызывают тоже не указано: это допрос, или это вручение подозрения, что ли? Это нарушение грубое закона. "



Позже адвокат Маруси Зверобий дал комментарий, где объяснил, что повестка, которую вручили Маруси составлена с нарушениями, а потому не имеет силы обязательственного характера.

Также адвокат подтвердил, что у гражданки Самбул не имеет процессуального статуса.

"Она не подозреваемая, она не свидетель", - отметил адвокат.

Также он добавил, что согласно 216 статье УПК, ГБР имеет подследственность только над государственными чиновниками категории "А", в которых Маруся также не принадлежит.