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Espreso.tvОбществоИгрушечное оружие под ГБР: активисты провели акцию в поддержку Маруси Зверобий

Игрушечное оружие под ГБР: активисты провели акцию в поддержку Маруси Зверобий


фото: depo.ua
Протестующие принесли под ГБР на улицу Симона Петлюры игрушечное оружие

Об этом передает Еспресо.TV .

В понедельник, 2 декабря, под стенами ГБР активисты, представители общественности и политических партий "Демократическая топор", "Европейская солидарность и" Национальный корпус "проводят акцию в поддержку Маруси Зверобий.

Некоторые из протестующих пришел выразить свое отношение к обысков у Елены Самбул (настоящее имя Зверобий) с игрушечным оружием, выражая так свое несогласие.

Видео-стрим с места событий вел Максим Дижечко:

 
Сама Маруся Зверобий так прокомментировала допрос в ГБР: "Мне оставили непонятный для меня вызов, когда меня обыскивали. В вызове не указан мой статус. То есть, я не подозреваемая, я не свидетель, я не субъектом какого-то уголовного производства. На которую следственное действие меня сюда вызывают тоже не указано: это допрос, или это вручение подозрения, что ли? Это нарушение грубое закона. "

Позже адвокат Маруси Зверобий дал комментарий, где объяснил, что повестка, которую вручили Маруси составлена с нарушениями, а потому не имеет силы обязательственного характера.
 
Также адвокат подтвердил, что у гражданки Самбул не имеет процессуального статуса.
 
"Она не подозреваемая, она не свидетель", - отметил адвокат.
 
Также он добавил, что согласно 216 статье УПК, ГБР имеет подследственность только над государственными чиновниками категории "А", в которых Маруся также не принадлежит.
  • Напомним, 28 ноября в 6:45 ГБР совместно с СБУ провели обыск квартире Маруси Зверобий.
  • 2 декабря сообщалось, что ГБР усилила охрану перед приходом Маруси Зверобий на допрос.
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