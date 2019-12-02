В Украине стартовала перепись населения: пока пробная

2 декабря, 2019, 11:33

В Украине с 1 декабря началась пробная электронная перепись населения

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Перепись проводят в части Оболонского района Киева и в ПЕСКОВСКИЙ ОТГ Бородянского района Киевской области. Это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения.

Опросы продлится 10 дней. С 14 по 23 декабря запланирован второй этап переписи - жители этих районов должны предоставить ответы писарю, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторской участке.