В Украине стартовала перепись населения: пока пробная
2 декабря, 2019, 11:33
В Украине с 1 декабря началась пробная электронная перепись населения
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Перепись проводят в части Оболонского района Киева и в ПЕСКОВСКИЙ ОТГ Бородянского района Киевской области. Это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения.
Опросы продлится 10 дней. С 14 по 23 декабря запланирован второй этап переписи - жители этих районов должны предоставить ответы писарю, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторской участке.
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Напомним, правительство согласовало сроки проведения всеукраинской переписи населения.
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Перепись можно провести дешевле , чем за 2,4 млрд грн, - считает премьер-министр Гончарук.
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