Перепись можно провести дешевле, чем за 2,4 млрд грн, - Гончарук

6 ноября, 2019, 17:03

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что перепись можно сделать за сумму меньшую, чем заложена

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.

Вопрос переписи в правительстве курирует Дмитрий Дубилет.

"Он составляет список всех вопросов, на которые мы бы хотели получить релевантный ответ. До конца года мы планируем провести так называемую цифровую перепись населення.То есть, с помощью различных статистических и математических методов и за счет работы с реестрами мы выясним ответы на эти вопросы", - заявил Гончарук.

В данный момент Кабинет министров составляет перечень вопросов, которые будут заданы во время проведения Всеукраинской переписи населения.

"Можно найти кучу инструментов для оптимизации. Например, можно привлечь к проведению переписи сотрудников "Укрпочты" и других госкомпаний. Мы пытаемся понять, что хотим получить. Нельзя получить тот же результат, с тем же уровнем качества, но дешевле. Сейчас мы провели расчеты и увидели, что сумма в 2,4 млрд грн, которая закладывалась ранее, это слишком. Перепись можно провести дешевле", - пояснил Гончарук.