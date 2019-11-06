Перепись можно провести дешевле, чем за 2,4 млрд грн, - Гончарук
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.
Вопрос переписи в правительстве курирует Дмитрий Дубилет.
"Он составляет список всех вопросов, на которые мы бы хотели получить релевантный ответ. До конца года мы планируем провести так называемую цифровую перепись населення.То есть, с помощью различных статистических и математических методов и за счет работы с реестрами мы выясним ответы на эти вопросы", - заявил Гончарук.
В данный момент Кабинет министров составляет перечень вопросов, которые будут заданы во время проведения Всеукраинской переписи населения.
"Можно найти кучу инструментов для оптимизации. Например, можно привлечь к проведению переписи сотрудников "Укрпочты" и других госкомпаний. Мы пытаемся понять, что хотим получить. Нельзя получить тот же результат, с тем же уровнем качества, но дешевле. Сейчас мы провели расчеты и увидели, что сумма в 2,4 млрд грн, которая закладывалась ранее, это слишком. Перепись можно провести дешевле", - пояснил Гончарук.
- Правительство согласовало сроки проведения всеукраинской переписи населения.
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