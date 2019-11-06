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Espreso.tvОбществоПерепись населения состоится в ноябре-декабре 2020 года, - офис омбудсмена

Перепись населения состоится в ноябре-декабре 2020 года, - офис омбудсмена

Правительство согласовало сроки проведения всеукраинской переписи населения

Об этом сообщает Офис омбудсмена в Facebook.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре следующего года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в бюджете 2020 на перепись населения запланировали потратить 3,4 млрд грн.

Напомним, что последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно этой переписи, общая численность населения Украины в 2001 году составляла 48,45 млн человек.

 

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