Перепись населения состоится в ноябре-декабре 2020 года, - офис омбудсмена

6 ноября, 2019, 08:56

Правительство согласовало сроки проведения всеукраинской переписи населения

Об этом сообщает Офис омбудсмена в Facebook.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре следующего года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в бюджете 2020 на перепись населения запланировали потратить 3,4 млрд грн.

Напомним, что последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно этой переписи, общая численность населения Украины в 2001 году составляла 48,45 млн человек.