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Espreso.tvОбществоВ Киеве и ряде западных областей начались снегопады

В Киеве и ряде западных областей начались снегопады

В Киеве, а также в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях начались снегопады

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В столице Украины снег выпал 2 декабря во второй половине дня. На дороги вывели снегоуборочную технику, КГГА призывает водителей не парковать машины вдоль улиц и дорог, чтобы не препятствовать работам по расчистке снега.

В Черновцах снегопад также начался во второй половине дня. В Департаменте ЖКХ Черновицкого горсовета отчитались о 37 единиц техники и 1500 тонн соли для борьбы с последствиями осадков.

Также снежный непогода началась в Хмельницкой и Тернопольской областях.

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