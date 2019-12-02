В Киеве и ряде западных областей начались снегопады
2 декабря, 2019, 20:18
В Киеве, а также в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях начались снегопады
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В столице Украины снег выпал 2 декабря во второй половине дня. На дороги вывели снегоуборочную технику, КГГА призывает водителей не парковать машины вдоль улиц и дорог, чтобы не препятствовать работам по расчистке снега.
В Черновцах снегопад также начался во второй половине дня. В Департаменте ЖКХ Черновицкого горсовета отчитались о 37 единиц техники и 1500 тонн соли для борьбы с последствиями осадков.
Также снежный непогода началась в Хмельницкой и Тернопольской областях.
- Напомним, в Укравтодоре заработал штаб по ликвидации последствий непогоды на дорогах.
- ГСЧС предупредила о значительном снеге и гололеде в Украине 2 и 3 декабря.
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