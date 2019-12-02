В ГСЧС предупредили о гололедице на дорогах страны

2 декабря, 2019, 08:49

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий в Украине 2 декабря

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предупреждают о гололедице на дорогах страны, кроме юга.

Как отметили в ГСЧС, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта.