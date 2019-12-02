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Espreso.tvОбществоВ Укравтодоре заработал штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах

В Укравтодоре заработал штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах

Начал работу штаб государственного агентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В связи с ожидаемым осложнением погодных условий: осадков в виде снега при сильных порывах ветра с возможностью прохождения активных циклонов, штаб Укравтодора начал свою работу.

2 декабря в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины начал работу штаб с участием уполномоченных представителей Укравтодора, управления организации реагирования на чрезвычайные ситуации и координации аварийно-спасательных формирований служб и ведомств.

Во исполнение поручения Укравтодора службами автомобильных дорог в областях приведены в готовность свои силы и средства, необходимые для обеспечения бесперебойных и безопасных условий движения по автомобильным дорогам государственного значения, обеспечены дежурства и работа спецтехники на наиболее проблемных участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения, до начала и в период непогоды, для выполнения превентивных мер по недопущению возникновения гололеда и накопления снега, кроме этого усилена работа диспетчерских служб.

 

 

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