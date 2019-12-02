В Укравтодоре заработал штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах

2 декабря, 2019, 20:02

Начал работу штаб государственного агентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В связи с ожидаемым осложнением погодных условий: осадков в виде снега при сильных порывах ветра с возможностью прохождения активных циклонов, штаб Укравтодора начал свою работу.

2 декабря в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины начал работу штаб с участием уполномоченных представителей Укравтодора, управления организации реагирования на чрезвычайные ситуации и координации аварийно-спасательных формирований служб и ведомств.

Во исполнение поручения Укравтодора службами автомобильных дорог в областях приведены в готовность свои силы и средства, необходимые для обеспечения бесперебойных и безопасных условий движения по автомобильным дорогам государственного значения, обеспечены дежурства и работа спецтехники на наиболее проблемных участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения, до начала и в период непогоды, для выполнения превентивных мер по недопущению возникновения гололеда и накопления снега, кроме этого усилена работа диспетчерских служб.