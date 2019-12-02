В Кремле заявления Володина назвали "оценочными"

2 декабря, 2019, 13:57

Высказывания спикера Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины являются оценочными

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму", - отметил Песков.

В частности Песков отметил, что заявления Володина являются оценочными и их разделяют в Кремле и высшем военно-политическом руководстве.