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Espreso.tvОбществоВ Кремле заявления Володина назвали "оценочными"

В Кремле заявления Володина назвали "оценочными"


фото: tass
Высказывания спикера Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины являются оценочными

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму", - отметил Песков.

В частности Песков отметил, что заявления Володина являются оценочными и их разделяют в Кремле и высшем военно-политическом руководстве.

 

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