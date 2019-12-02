В Кремле заявления Володина назвали "оценочными"
2 декабря, 2019, 13:57
Высказывания спикера Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины являются оценочными
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
"Что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму", - отметил Песков.
В частности Песков отметил, что заявления Володина являются оценочными и их разделяют в Кремле и высшем военно-политическом руководстве.
- Напомним, что спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил , что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на заявление спикера Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина, прозвучавшее в выходные.
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