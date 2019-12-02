Разумков ответил Володину на заявление о "потере Украиной нескольких областей"

2 декабря, 2019, 11:43

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на заявление спикера Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина, прозвучавшее в выходные

Об этом Разумокв заявил во время заседания согласительного совета депутатских фракций, передает Еспресо.TV .

"Я думаю, что заявление спикера Госдумы РФ не может остаться без реакции Рады. Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни больших, ни средних народов, в Украине является украинский народ. Так, он многонациональных, да, он может говорить на разных языках, но это единственный народ и единое государство и я хотел бы заверить всех, если кто-то будет надеяться, что будут "отваливаться", "отходить" и мы будем терять территории, то это только мечты ", - сказал Разумков.

По его словам, Верховная Рада будет прилагать максимум усилий для того, чтобы консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут объединять.

"Сегодня все слои населения, все органы власти должны концентрироваться именно на этом", - добавил Разумков.