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Espreso.tvОбществоРуководитель Госдумы Володин угрожает "выходом из состава Украины нескольких областей"

Руководитель Госдумы Володин угрожает "выходом из состава Украины нескольких областей"

Спикер Госдумы, член президентской партии "Единая Россия" Вячеслав Володин заявил Украине, что в случае сохранения "национализма и притеснений малых народов" из состава страны якобы выйдут "ряд областей"

Его заявление опубликовано на официальном сайте нижней палаты российского парламента в субботу, 30 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV.

Она стала ответом на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму депутата от аннексированного Крыма, коллаборанта Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

Володин заявил, что в Украине якобы "нарушаются права нацменьшинств" - россиян, венгров, поляков. В частности речь идет о законе об украинском языке.

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - заявил он.

При этом политик не объяснил, откуда у него подобные статистические данные.

В качестве примера якобы "отсутствия притеснений" Володин привел аннексированный Крым, где оккупационная власть номинально сделала государственными языками русский, украинский и крымскотатарский.

"Национализм, ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - подытожил Володин.

Справка

Во время Крымской речи в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин озвучил территориальные претензии к Украине, назвав те украинские области, которые, по его словам, должны войти в состав "Новороссии".

  • В четверг, 28 ноября, представители Украины не дали выступить Бальбеку, который был в нарушение процедур включен в состав российской официальной делегации на Форуме ООН.
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