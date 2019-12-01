Руководитель Госдумы Володин угрожает "выходом из состава Украины нескольких областей"
Его заявление опубликовано на официальном сайте нижней палаты российского парламента в субботу, 30 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV.
Она стала ответом на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму депутата от аннексированного Крыма, коллаборанта Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.
Володин заявил, что в Украине якобы "нарушаются права нацменьшинств" - россиян, венгров, поляков. В частности речь идет о законе об украинском языке.
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - заявил он.
При этом политик не объяснил, откуда у него подобные статистические данные.
В качестве примера якобы "отсутствия притеснений" Володин привел аннексированный Крым, где оккупационная власть номинально сделала государственными языками русский, украинский и крымскотатарский.
"Национализм, ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - подытожил Володин.
Справка
Во время Крымской речи в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин озвучил территориальные претензии к Украине, назвав те украинские области, которые, по его словам, должны войти в состав "Новороссии".
- В четверг, 28 ноября, представители Украины не дали выступить Бальбеку, который был в нарушение процедур включен в состав российской официальной делегации на Форуме ООН.
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