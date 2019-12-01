Руководитель Госдумы Володин угрожает "выходом из состава Украины нескольких областей"

1 декабря, 2019, 07:56

Спикер Госдумы, член президентской партии "Единая Россия" Вячеслав Володин заявил Украине, что в случае сохранения "национализма и притеснений малых народов" из состава страны якобы выйдут "ряд областей"

Его заявление опубликовано на официальном сайте нижней палаты российского парламента в субботу, 30 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV.

Она стала ответом на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму депутата от аннексированного Крыма, коллаборанта Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

Володин заявил, что в Украине якобы "нарушаются права нацменьшинств" - россиян, венгров, поляков. В частности речь идет о законе об украинском языке.

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - заявил он.

При этом политик не объяснил, откуда у него подобные статистические данные.

В качестве примера якобы "отсутствия притеснений" Володин привел аннексированный Крым, где оккупационная власть номинально сделала государственными языками русский, украинский и крымскотатарский.

"Национализм, ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - подытожил Володин.

Справка

Во время Крымской речи в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин озвучил территориальные претензии к Украине, назвав те украинские области, которые, по его словам, должны войти в состав "Новороссии".