У Путина ответили на предположение Зеленского об обсуждении деоккупации Крыма
2 декабря, 2019, 16:00
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос деоккупации Крыма не будет обсуждаться во время саммита в "нормандском" формате
Об этом сообщают российские СМИ.
С таким заявлением Песков выступил после слов президента Украины Владимира Зеленского о возможности обсуждения этого вопроса во время "нормандской" встречи 9 января в Париже отрицательно.
"Любое обсуждение темы Крыма невозможно", - сказал Песков.
При этом Песков отметил, что если Зеленский на встрече с Путиным тет-а-тет поставит вопрос Крыма, президент РФ "безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы".
Представитель Путина также опроверг возможность сворачивания переговоров из-за отказа российской стороны обсуждать вопрос Крыма.
- Напомним, 2 декабря Владимир Зеленский заявил о желании поднять вопрос оккупации Крыма на переговорах в нормандском формате.
- Зеленский допустил возможность изменения переговорного формата и включения в него США .
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