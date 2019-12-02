Зеленский будет предлагать новый формат переговоров США-Россия-Украина

2 декабря, 2019, 13:29

9 декабря президент Украины намерен поднять вопрос деоккупации Крыма и предложить новый формат переговоров на Нормандские саммите в Париже

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Gazeta Wyborcza .



Зеленский рассказал, что хочет поставить вопрос деоккупации Крыма Россией на встрече глав государств Нормандской четверки: "Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США".



"Я спрошу на саммите, можем ли мы говорить о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", - пояснил свои намерения президент.

Владимир Зеленский напомнил, что не существует переговорного формата, где бы обсуждался вопрос деоккупации РФ Крыму.