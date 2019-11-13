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Espreso.tvОбществоКрымский политзаключенный Приходько написал письмо Зеленскому

Крымский политзаключенный Приходько написал письмо Зеленскому

Олег Приходько
фото: rfe
Арестованный в Крыму активист Олег Приходько обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщают Крым.Реалии .

"С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, так как на колени - только перед Богом", - говорится в письме Приходько.

Он отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинского флага.

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фото: Крим.Реалии.

Приходько выразил искреннюю благодарность крымскотатарским патриотам Украины, потому что в СИЗО получил от них большую поддержку.

По решению суда, Олег Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря.

  • Следствие ФСБ в аннексирована Крыму предъявило обвинение проукраинскому активисту Олегу Приходько, которому инкриминируют "подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ".
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