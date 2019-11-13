Крымский политзаключенный Приходько написал письмо Зеленскому
13 ноября, 2019, 16:20
Арестованный в Крыму активист Олег Приходько обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщают Крым.Реалии .
"С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, так как на колени - только перед Богом", - говорится в письме Приходько.
Он отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинского флага.
фото: Крим.Реалии.
Приходько выразил искреннюю благодарность крымскотатарским патриотам Украины, потому что в СИЗО получил от них большую поддержку.
По решению суда, Олег Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря.
- Следствие ФСБ в аннексирована Крыму предъявило обвинение проукраинскому активисту Олегу Приходько, которому инкриминируют "подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ".
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