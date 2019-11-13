Крымский политзаключенный Приходько написал письмо Зеленскому

13 ноября, 2019, 16:20

Арестованный в Крыму активист Олег Приходько обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщают Крым.Реалии .

"С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, так как на колени - только перед Богом", - говорится в письме Приходько.

Он отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинского флага.

фото: Крим.Реалии.

Приходько выразил искреннюю благодарность крымскотатарским патриотам Украины, потому что в СИЗО получил от них большую поддержку.

По решению суда, Олег Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря.