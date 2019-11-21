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Espreso.tvОбществоК арестованному в Крыму украинскому активисту Приходько не пускают родных, - адвокат

К арестованному в Крыму украинскому активисту Приходько не пускают родных, - адвокат


фото: rfe
Олега Приходько держат в спецблоке СИЗО Симферополя

Об этом сообщают Крым.Реалии.

21 ноября арестованный Олег Приходько отмечает день рождения, родным активиста не позволяют свидания с ним.

"Сегодня мне удалось попасть к Олегу Аркадьевичу. В СИЗО у нас с ним получилось провести короткое свидание. Олег Аркадьевич выглядит довольно неплохо, критических жалоб на состояние здоровья нет, лекарства ему передают своевременно. Его держат в спецблоке, в так называемой камере-двойке", - сказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Он обсудил с Приходько течение уголовного дела. Адвокат подтвердил, что семье Приходько отказывают в свидании с ним.

"Связи у Олега Аркадьевича нет, единственная возможность связаться с семьей - это письма. Насколько мне известно, свидание его родственникам пока не разрешили. Это уже такая установившаяся практика в Крыму, но мы будем писать заявления, настаивать и, если необходимо, оспаривать отказы, чтобы в кратчайшее время у Олега Приходько была возможность увидеться со своими близкими", - добавил Шейхмамбетов.

  • Арестованный в Крыму активист Олег Приходько обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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