Задержали Альперина, за которого Зеленский обещал "ценный подарок"
27 ноября, 2019, 17:41
Работники НАБУ и САП задержали подозреваемого в контрабанде Вадима Альперина возле здания прокуратуры
Об этом в своем телеграмм-канале сообщает 24 канал.
Альперин сам явился на допрос в САП и сдался правоохранителям. Его задержали сотрудники НАБУ.
- Напомним, что Альперина разыскивал сам Зеленский, и даже пообещал за помощь в его поиске ценные подарки .
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