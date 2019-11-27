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Espreso.tvОбществоЗадержали Альперина, за которого Зеленский обещал "ценный подарок"

Задержали Альперина, за которого Зеленский обещал "ценный подарок"

Работники НАБУ и САП задержали подозреваемого в контрабанде Вадима Альперина возле здания прокуратуры

Об этом в своем телеграмм-канале сообщает 24 канал.

Альперин сам явился на допрос в САП и сдался правоохранителям. Его задержали сотрудники НАБУ.

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