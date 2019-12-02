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Espreso.tvОбществоБоевики наркокартеля атаковали город в Мексике: 21 погибший

Боевики наркокартеля атаковали город в Мексике: 21 погибший


фото: reuters
На севере Мексики боевики Северо-Восточного наркокартеля вошли в город Вилья Унион в штате Коауила, обстреляли здание мэрии и устроили многочасовые перестрелки с правоохранителями по всему городу

По сообщению властей, было уничтожено 17 преступников, передает Reuters.

Полиция потеряла четырех сотрудников убитыми, еще шесть правоохранителей были ранены.

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Очевидцы сообщают, что сначала раздался мощный выстрел, потом по всему городу можно было наблюдать колонну вооруженных людей на автомобилях. Во время противостояния над городом клубился дым.

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