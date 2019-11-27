Трамп хочет признать мексиканские наркокартели террористами

27 ноября, 2019, 16:32

Президент США Дональд Трамп намерен официально признать мексиканские наркокартели террористическими группировками

Об этом сообщает BBC.

"Американский президент официально признает мексиканские наркокартели террористическими группами. Этот шаг позволит США принимать по ним значительно более широкий набор мер", - говорится в сообщении.

При этом Трамп подчеркнул, что уже заявил Мексике о готовности США "прийти и полностью уничтожить картели". В свою очередь, глава МИД Мексики заявил, что его страна не позволит "никаких нарушений национального суверенитета".

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Как известно, ранее в этом месяце Трамп пообещал "войну против наркокартелей" после смертельного нападения их представителей на американских граждан, которые путешествовали по территории Мексики. Так, 4 ноября в ходе этого инцидента, который произошел в отдаленном районе на севере Мексики, погибли 3 женщины и 6 детей из смешанной американо-мексиканской мормонской семьи. После данной трагедии родственники погибших подали в Белый Дом петицию с требованием признать членов наркокартелей террористами.

За последние 15 лет в Мексике в результате войн между мощными наркокартелями погибли десятки тысяч человек. В некоторых районах страны наркоторговцы фактически держат всю местную власть в своих руках и содержат собственные хорошо вооруженные армии.