Трамп хочет признать мексиканские наркокартели террористами
Об этом сообщает BBC.
"Американский президент официально признает мексиканские наркокартели террористическими группами. Этот шаг позволит США принимать по ним значительно более широкий набор мер", - говорится в сообщении.
При этом Трамп подчеркнул, что уже заявил Мексике о готовности США "прийти и полностью уничтожить картели". В свою очередь, глава МИД Мексики заявил, что его страна не позволит "никаких нарушений национального суверенитета".
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Как известно, ранее в этом месяце Трамп пообещал "войну против наркокартелей" после смертельного нападения их представителей на американских граждан, которые путешествовали по территории Мексики. Так, 4 ноября в ходе этого инцидента, который произошел в отдаленном районе на севере Мексики, погибли 3 женщины и 6 детей из смешанной американо-мексиканской мормонской семьи. После данной трагедии родственники погибших подали в Белый Дом петицию с требованием признать членов наркокартелей террористами.
За последние 15 лет в Мексике в результате войн между мощными наркокартелями погибли десятки тысяч человек. В некоторых районах страны наркоторговцы фактически держат всю местную власть в своих руках и содержат собственные хорошо вооруженные армии.
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