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Espreso.tvОбществоВ Мексике бандформирования штурмовали дом Нацгвардии и освободили сына наркобарона Эль Чапо

В Мексике бандформирования штурмовали дом Нацгвардии и освободили сына наркобарона Эль Чапо


фото: reuters
В Мексике полиция задержала сына наркобарона по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) Овидио Гусмана Лопеса

Как сообщает DW, Овидио Гусман был захвачен в Кулиакане - административном центре штата Синалоа.

Задержание Овидия Гусмана вызвало жесткую реакцию: хорошо вооруженные бандформирования вступили в ожесточенную перестрелку с правоохранительными органами, в городе началась паника.

Боевики наркокартеля устроили погоню и перестрелку и окружили дом, в котором сотрудники мексиканской национальной гвардии удерживали сына наркобарона.

Вскоре было принято решение отпустить Овидия Гусмана, сообщает Excelsior.

Министр безопасности страны Альфонсо Дуразо объяснил решение заботой о сохранении жизни и здоровья работников силовых структур.

Овидио и его брат Альфредо возглавили часть наркокартеля Синалоа после того, как их отец Хоакин Гусман (Эль Чапо) в 2017 году был экстрадирован в США.

В июле Федеральный суд Бруклина приговорил Хоакина Гусмана к пожизненному заключению. Его признали виновным в организации преступного сообщества, которое ввозило тонны наркотиков в США.

Наркокартель Синалоа контролировал треть всех постановок наркотиков в США.

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