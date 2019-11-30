Суд по делу о сбитом россиянами на Донбассе Боинге продлится 25 недель
Об этом со ссылкой на NL Times сообщает "Укринформ".
Судебное дело об уголовной ответственности за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines, часть которого была официально передана в суд Гааги, начнется 9 марта в особо охраняемом судовом комплексе в аэропорту Схипхол.
Также слушания пройдут 23-27 марта 2020 года, 8 июня - 3 июля 2020 года, 31 августа - 13 ноября 2020 года, 1 февраля - 26 марта 2021 года.
Процессом будут управлять трое судей, еще двое - в резерве.
Специально для этого дела в Нидерландах изменили законодательство, что позволит проводить часть судебных слушаний на английском языке. Кроме того, свидетели, которые не смогут присутствовать в зале суда, смогут свидетельствовать по видеотрансляции.
- Совместная следственная группа (JIT) проанализировала показания свидетелей и считает, что отношения между чиновниками РФ и главарями "ДНР" были "более тесными" и выходили за пределы военной поддержки.
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