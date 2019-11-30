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Espreso.tvМирСуд по делу о сбитом россиянами на Донбассе Боинге продлится 25 недель

Суд по делу о сбитом россиянами на Донбассе Боинге продлится 25 недель


фото: ukrinform.ua
Суд по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Боинге рейса MH-17 продлится в Нидерландах 25 недель

Об этом со ссылкой на NL Times сообщает "Укринформ".

Судебное дело об уголовной ответственности за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines, часть которого была официально передана в суд Гааги, начнется 9 марта в особо охраняемом судовом комплексе в аэропорту Схипхол.

Также слушания пройдут 23-27 марта 2020 года, 8 июня - 3 июля 2020 года, 31 августа - 13 ноября 2020 года, 1 февраля - 26 марта 2021 года.

Процессом будут управлять трое судей, еще двое - в резерве.

Специально для этого дела в Нидерландах изменили законодательство, что позволит проводить часть судебных слушаний на английском языке. Кроме того, свидетели, которые не смогут присутствовать в зале суда, смогут свидетельствовать по видеотрансляции.

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