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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа MH17: боевики получали указания из РФ, - JIT

Авиакатастрофа MH17: боевики получали указания из РФ, - JIT

Совместная следственная группа (JIT) проанализировала показания свидетелей и считает, что отношения между чиновниками РФ и главарями "ДНР" были "более тесными" и выходили за пределы военной поддержки

Об этом говорится в отчете JIT.

"В JIT, однако, есть основания предполагать, что на самом деле они получили указания из Российской Федерации. JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами" ДНР "летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания по Российской Федерации ", - заявили следователи.

Также сообщается, что cтупинь российского влияния играет роль при расследовании других лиц, причастных к краху авиалайнера рейса MH17.

"Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на" ДНР "выходило за рамки военной поддержки, и отношения между российскими чиновниками и лидерами" ДНР "были, пожалуй, более тесными", - отметили в JIT.

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