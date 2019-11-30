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Espreso.tvСпортЕвро-2020: где и когда смотреть жеребьевки финального раунда турнира

Евро-2020: где и когда смотреть жеребьевки финального раунда турнира


фото: REUTERS
Сегодня, в 19:00, в Бухаресте состоится жеребьевка группового раунда Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка группового раунда Евро-2020

30 ноября, Бухарест

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия + четыре победителя плей-офф.

Начало в 19:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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