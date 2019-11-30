Евро-2020: где и когда смотреть жеребьевки финального раунда турнира
30 ноября, 2019, 07:01
Сегодня, в 19:00, в Бухаресте состоится жеребьевка группового раунда Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка группового раунда Евро-2020
30 ноября, Бухарест
Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
Корзина 4: Уэльс, Финляндия + четыре победителя плей-офф.
Начало в 19:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 18 ноября благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 сборная Украины гарантировала быть сеяной при жеребьевке финальной стадии турнира.
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