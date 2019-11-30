Бородянский предупредил об ответственности блогеров за контент
Об этом сообщает "Зеркало недели".
По словам Бородянского, блогеры должны нести ответственность за свой контент, поскольку их информацию потребляет большое количество людей.
"Мы не регулируем блогосферу, мы регулируем контент. И если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-то контента, например, призывает к вражде, то и понесет за это ответственность. Блогер и раньше отвечал, согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть огромное количество людей, которые потребляют контент блогеров", - сказал Бородянский.
По словам министра, регулирование медиасферы необходимо для того, чтобы защитить информационное пространство, поскольку есть силы, которые намеренно искажают информацию.
- Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.
- Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что закон о информации должен устанавливать правила контента в СМИ.
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