В Минкульте скоро презентуют законопроект о медиа и дезинформации
29 ноября, 2019, 18:22
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законы по информации должны устанавливать правила контента в СМИ
Об этом сообщает hromadske.
"Я не считаю, что мы должны регулировать доходность или неприбыльность медиа, а регулировать контент. То есть законодательство должно устанавливать правила контента. Информации о доходности у нас нет", - отметил Бородянский.
Он также заявил, что правительство планирует через две недели представить концепцию законопроекта о дезинформации.
"Этот законопроект состоит из нескольких частей: по усилению защиты журналистов, появится механизм индексирования достоверности медиа. Это многослойный вопрос, а не только о дезинформации", - пояснил министр.
- Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.
- Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал терминологическим недоразумением слова о разработке стандартов новостей в указе президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?