 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минкульте скоро презентуют законопроект о медиа и дезинформации

В Минкульте скоро презентуют законопроект о медиа и дезинформации

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законы по информации должны устанавливать правила контента в СМИ

Об этом сообщает hromadske.

"Я не считаю, что мы должны регулировать доходность или неприбыльность медиа, а регулировать контент. То есть законодательство должно устанавливать правила контента. Информации о доходности у нас нет", - отметил Бородянский.

Он также заявил, что правительство планирует через две недели представить концепцию законопроекта о дезинформации.

"Этот законопроект состоит из нескольких частей: по усилению защиты журналистов, появится механизм индексирования достоверности медиа. Это многослойный вопрос, а не только о дезинформации", - пояснил министр.

  • Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.
  • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал терминологическим недоразумением слова о разработке стандартов новостей в указе президента Украины Владимира Зеленского.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

29 ноября, 2019 пятница

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать