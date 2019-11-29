В Минкульте скоро презентуют законопроект о медиа и дезинформации

29 ноября, 2019, 18:22

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законы по информации должны устанавливать правила контента в СМИ

Об этом сообщает hromadske.

"Я не считаю, что мы должны регулировать доходность или неприбыльность медиа, а регулировать контент. То есть законодательство должно устанавливать правила контента. Информации о доходности у нас нет", - отметил Бородянский.

Он также заявил, что правительство планирует через две недели представить концепцию законопроекта о дезинформации.

"Этот законопроект состоит из нескольких частей: по усилению защиты журналистов, появится механизм индексирования достоверности медиа. Это многослойный вопрос, а не только о дезинформации", - пояснил министр.