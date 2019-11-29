Туск передал полномочия председателя Евросовета Шарлю Мишелю
Как сообщает Le Soir, церемония состоялась в офисе Евросовета, после рукопожатия Дональд Туск передал своему преемнику колокольчик, символизирующий полномочия председателя Евросовета.
Накануне Туск попрощался с должностью президента Европейского совета видео с пробежкой. На нем Туск бежит по улицам Брюсселя, на фоне которых ретроспективно упоминаются события и факты при его каденции.
"Это был настоящий забег! Через 5 лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передам дела Шарлю Мишелю. Удачи, Шарль!", - написал Туск.
It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.- Charles Michel (@eucopresident) November 28, 2019
Tomorrow I hand over to @CharlesMichel . Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz
Мишель приступит к работе 1 декабря, срок его полномочий - пять лет. Своим важнейшим приоритетом он назвал борьбу с климатическими изменениями.
Зато его предшественник Туск был избран председателем Европейской народной партии.
27 ноября Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен начнет работу 1 декабря, срок его полномочий - до 31 октября 2024 года.
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