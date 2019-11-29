Туск передал полномочия председателя Евросовета Шарлю Мишелю

29 ноября, 2019, 14:18

В пятницу, 29 ноября, в Брюсселе состоялась церемония передачи полномочий председателя Европейского совета бывшему премьеру Бельгии Шарлю Мишелю

Как сообщает Le Soir, церемония состоялась в офисе Евросовета, после рукопожатия Дональд Туск передал своему преемнику колокольчик, символизирующий полномочия председателя Евросовета.

Накануне Туск попрощался с должностью президента Европейского совета видео с пробежкой. На нем Туск бежит по улицам Брюсселя, на фоне которых ретроспективно упоминаются события и факты при его каденции.

"Это был настоящий забег! Через 5 лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передам дела Шарлю Мишелю. Удачи, Шарль!", - написал Туск.

It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.



Tomorrow I hand over to @CharlesMichel . Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz - Charles Michel (@eucopresident) November 28, 2019

Мишель приступит к работе 1 декабря, срок его полномочий - пять лет. Своим важнейшим приоритетом он назвал борьбу с климатическими изменениями.

Зато его предшественник Туск был избран председателем Европейской народной партии.

27 ноября Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен начнет работу 1 декабря, срок его полномочий - до 31 октября 2024 года.