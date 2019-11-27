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Espreso.tvМирЕвропарламент утвердил состав новой Еврокомиссии

Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии


фото: rfe
Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомисии во главе с Урсулой фон дер Ляйен

Об этом сообщает пресс-служб Еврокопарламента в Twitter .

За соответствующее решение в Страсбурге проголосовали 461 член Европарламента, 157 членов проголосовали против. Начнет работу новая Еврокомиссия 1 декабря.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Также в состав комиссии вошло рекордное количество женщин - 12 из 27 членов. 

Утверждению предшествовали дебаты и выступление предназначенной президенткой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Среди приоритетов новой комиссии она провозгласила зеленую энергетику, а также диджитализацию, культуру и образование.

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