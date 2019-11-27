Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии

27 ноября, 2019, 14:05

Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомисии во главе с Урсулой фон дер Ляйен

Об этом сообщает пресс-служб Еврокопарламента в Twitter .

За соответствующее решение в Страсбурге проголосовали 461 член Европарламента, 157 членов проголосовали против. Начнет работу новая Еврокомиссия 1 декабря.

The European Parliament gave its approval to the new European Commission led by Ursula von der Leyen. Now the European Council has to approve the Commission by a qualified majority before it takes office on 1 December. pic.twitter.com/63NMRacJlp - European Parliament (@Europarl_EN) November 27, 2019

Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Также в состав комиссии вошло рекордное количество женщин - 12 из 27 членов.

Утверждению предшествовали дебаты и выступление предназначенной президенткой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Среди приоритетов новой комиссии она провозгласила зеленую энергетику, а также диджитализацию, культуру и образование.